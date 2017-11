The Christmas Bird Count 2018 Schedule.

2017-2018 DATES FOR SEVERAL OF THE CHRISTMAS BIRD COUNT

IN THE RED RIVER RADIO LISTENING AREA

COUNT DATE COMPILER COMPILER’S EMAIL

Shreveport TBA Charles Lyon lyon5516@bellsouth.net

Red River Dec 15 Terri Jacobson terri_jacobson@fws.gov

Nacogdoches Dec 17 David & Mimi Wolf dewolfnac@gmail.com

Longview Dec 16 David Brotherton birder10050@yahoo.com

Tyler Dec 30 Doug Ghrist dkghrist@gmail.com

Lake O’ Pines Dec 23 David Brotherton birder10050@yahoo.com

Lake Murvaul Jan 1 David Brotherton birder10050@yahoo.com

Natchitoches TBA Larry Raymond lrraymond@aol.com

Clairborne Dec 21 John Dillon kisforkryptonite@gmail.com

D’Arbonne Dec 16 John Dillon kisforkryptonite@gmail.com